«Реал» — «Ливерпуль»: результат матча ЛЧ, как сыграли, какой счёт, кто забил

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» обыграл «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 3:1.



Счёт в матче на 27-й минуте открыл мадридский «Реал». Гол забил Винисиус Жуниор. На 36-й минуте Марко Асенсио удвоил преимущество «галактикос». На 51-й минуте Мохамед Салах своим голом подарил «Ливерпулю» надежду на камбэк. Но уже на 65-й минуте «Реал» вернул себе комфортное преимущество. Дубль оформил Винисиус Жуниор.

Поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.61. Успех мадридцев оценивался в 2.77: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2770 рублей. А ставки на ничью принимались за 3.50.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.85, " обе забьют" — за 1.68, а гол Мохамеда Салаха — за 2.20. На точный счёт 3:1 в пользу «Реала» давали 19.50, на победу испанцев по итогам первого тайма и всей игры — 4.20.