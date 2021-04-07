«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: результат матча, как сыграли, какой счёт, авторы голов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Результативную передачу отдал нападающий «горожан» Рияд Марез. На 84-й минуте форвард дортмундской «Боруссии» Марко Ройс сравнял счёт, забив гол после передачи нападающего «шмелей» Эрлинга Холанда. В концовке встречи гол забил хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден.

Поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.42: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1420 рублей. Успех немецкого клуба оценивался в 8.70. А ставки на ничью принимались за 5.50.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.56, «обе забьют» — за 1.78. На точный счёт 2:1 в пользу «Ман Сити» давали 8.80, на победу «горожан» по итогам первого тайма и всей встречи — 1.87.