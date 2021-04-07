«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Бавария» — «ПСЖ». Это первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «Бавария» не проиграет и обе забьют за 1.77.



«Очень сложно предсказать, что там будет. Вроде как «Бавария» — фаворит, а «ПСЖ» — андердог, но Париж делает серьезную ставку на Лигу чемпионов. Мы видели эту пару в финале турнира. Там все решилось в одном матче, но Парижу в некотором роде не повезло. Да, «Бавария» смотрелась мощнее. Тогда она всех сносила на своем пути. «ПСЖ» сопротивлялся, но пропустил один мяч и уступил.



Сейчас двухраундовое противостояние, а «Бавария» без Роберта Левандовски. Это серьезная потеря. Париж сейчас немного дерганый, рваный, немного рефлексирующий. Поражение от «Лилля» не добавляет положительных эмоций.



У «ПСЖ» также есть кадровые проблемы. Флоренци из-за коронавируса отсутствует, еще несколько футболистов в лазарете. Под вопросом участие и Верратти.



Очень сложный в плане прогноза матч. Я спросил у своих коллег, которые специализируются на Бундеслиге, так вот они советуют ставить на низ, потому что она с «Лейпцигом» показала, как она будет играть без Левандовски. С французами советуюсь — а там говорят, что Париж сделает ставку на атаку и в Мюнхене постарается забить.



Конечно, «Бавария» структурней, основательней, чем Париж, но и «ПСЖ» в матчах с «Барселоной» показал, что тоже может собираться и показывать результат. Почеттино наверняка какой-то сюрприз должен предложить.



Хоть у «Баварии» и нет Роберта Левандовски, но напрашивается «обе забьют». Есть у мюнхенцев и неплохие фланги, есть Сане, Гнабри. Подключается и Горецка, который забил победный мяч в ворота «Лейпцига». Наверное, мы вправе рассчитывать на голы. Самый простой вариант — это обе забьют, но он предлагается за очень низкий коэффициент.



Слишком легкомысленно не поверить в то, что «Бавария» снова не пропустит, а «ПСЖ» после игры с «Лиллем» снова не забьет. Предположу, что «Бавария» не проиграет через обе забьют», — сказал Генич.

«Бавария» — «ПСЖ». Прогноз на матч: хватит ли Неймару и Мбаппе характера в Мюнхене? Мюнхенцы даже без Левандовского готовы сделать больно команде Почеттино.