«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Руслана Нигматуллина на матч Кубка России

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч «Сочи» – «Локомотив» в рамках 1/4 финала Кубка России сезона-2020/2021.
Ставка: индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1.5 гола за 2.65.
«Обе команды борются в этом сезоне за самые высокие места, как в чемпионате, так и в Бетсити Кубка России. Особенно мощно соперники проводят отрезок после зимней паузы. У «Локо» 12 забитых мячей в последних 5 матчах – это очень мощный результат для атаки москвичей.
Можно рассмотреть индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1,5 с достойным коэффициентом 2,65. В последних пяти мачтах «Сочи» и «Локо» было забито 16 и 13 мячей соответственно. С такими впечатляющими статистическими данными предлагаю обратить внимание на тотал больше 2 с хорошим коэффициентом 1,68», — сказал Нигматуллин.
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