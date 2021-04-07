«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Авангард» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Авангарда» за 2.34.



«Вопрос вопросов: почему у игроков «Ак Барса» потухли глаза? Подозрение в этом было еще перед первым матчем – казанская команда выглядела, можно сказать, стандартно, а не так, как должна выглядеть команда в плей-офф, да еще на предпоследнем этапе. Но перед вторым матчем это уже било в глаза и было заметно невооруженным глазом.



«Ак Барс» готов к плей-офф хорошо, если не сказать идеально. К «физике» никаких вопросов нет, иначе он не преодолел бы два этапа с минимальным количеством матчей. А вот в общекомандной психологии что-то явно не так: «большие татары» выглядят смертельно уставшими от хоккея.



Стало быть, в Подмосковье может быть два варианта дальнейшего развития событий. Вариант № 1 – менее вероятный: глаза у казанцев зажгутся. Я не знаю, что для этого надо делать, какие слова говорить и какие тяжелые предметы в кого бросать, все это слишком индивидуально. Но такое уже бывало в хоккейной истории, достаточно редко, но все-таки случалось. В этом случае «большие татары» вытащат третий матч, легко выиграют четвертый – и дальше все пойдет, как по накатанному.



Вариант № 2 – наиболее вероятный. С психологией бороться в принципе трудно. Тут нет общих рецептов, и то, что сработало один раз, может вообще больше никогда не сработать. Поэтому, скорее всего, все попытки «разбудить» казанцев усилиями их тренерского штаба окажутся безуспешными. «Ак Барс» тихо булькнет в двух оставшихся матчах и отдаст серию точно так же, как взял две предыдущие, то есть «всухую». Вероятность второго варианта я бы оценил на процентов 80-85.



А поскольку я очень доверяю математике и особенно статистике, то, естественно, столблю второй вариант, предсказывая третью подряд победу «Авангарда», у которого глаза не то что горят, а прямо-таки брызжут испепеляющим огнем. В «физике» ястребы если и уступают, то совсем чуть-чуть, а вот психологически покрывают «барсов», как бык овцу», — сказал Лебедев.

«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз на 3-й матч: Квартальнов предсказуем. Хартли всё предвидел Омичи забрали оба матча в Татарстане. И удача тут ни при чём.