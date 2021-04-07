«Ахмат» — «Уфа»: прогноз Евгения Ловчева на игру Кубка России

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на четвертьфинальный матч Кубка России сезона-2020/2021 «Ахмат» — «Уфа».



Ставка: победа «Ахмата» за 1.57.



«Ахмат» находится в хорошем физическом и психологическом состоянии. В последнем туре команда Андрея Талалаева добилась разгромной победы над «Краснодаром» (5:0). Такие результаты окрыляют.



Я вижу, как Талалаев строит игру. Самое главное, что у него команда с характером. Посмотрите, как заиграл Бернард Бериша после того, как ему доверили капитанскую повязку! Он просто рвет на поле, прыгает, борется. Но и остальные игроки делают то же самое.



Это и называется управляемостью команды тренером. Я думаю, у «Ахмата» неслучайно бывают такие победы, как над «Краснодаром» в последнем туре. Он их заслуживает», — сказа Ловчев.

«Ахмат» — «Уфа». Прогноз: Талалаев уволил Мусаева, а теперь хочет в полуфинал Кубка России В шести последних очных встречах грозненцы одержали пять побед. У тонущей «Уфы» нет шансов.