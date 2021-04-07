«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на игру плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на третий матч финала Восточной конференции КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Ак Барс».



Ставка: индивидуальный тотал «Ак Барса» меньше 1.5 шайбы за 2.19.



«Несколько цифр. В первых двух матчах, которые прошли в Казани, «Ак Барс» не забил ничего, проиграв со счетом 1:3 и 0:2. Единственный гол, записанный на Кирилла Петрова, после прострела в свои ворота переправил защитник «Авангарда» Вилле Покка.



В первом матче «ястребы» переиграли «Ак Барс» по блокированным броскам: 41-25. И во втором матче было то же самое: 31-19.



То есть в сумме «Авангард» заблокировал 72 броска за 120 минут, ложась под шайбы, принимая их на корпус и помогая своему вратарю. Это сумасшедший результат. Поэтому не вызывает удивления, что голкипер «ястребов» Шимон Грубец за 120 минут пропустил лишь один гол. Ну а в атаке при таком мощном подборе форвардов что-нибудь «Авангард» точно забьет.



И вот серия переезжает в Балашиху, где «ястребы» в двух матчах регулярного чемпионата победили 3:0 и 3:0. Если точнее, первый матч прошел на арене «Динамо» в Петровском парке, но это ничего не меняет.



Я бы в этом матче взял кэф 2,19 на то, что «Ак Барс» в основное время не пробьет индивидуальный тотал в полторы шайбы.



То есть не забьет больше двух голов. Казанцы играют прямолинейно, им не хватает креативных нападающих, как тот же Данис Зарипов, а «Авангард» и дальше будет пластаться под шайбы и защищать свои ворота, как Брестскую крепость», — сказал Лысенков.

«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз на 3-й матч: Квартальнов предсказуем. Хартли всё предвидел Омичи забрали оба матча в Татарстане. И удача тут ни при чём.