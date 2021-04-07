«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на игру плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на третий матч финала Восточной конференции КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Ак Барс».
Ставка: индивидуальный тотал «Ак Барса» меньше 1.5 шайбы за 2.19.
«Несколько цифр. В первых двух матчах, которые прошли в Казани, «Ак Барс» не забил ничего, проиграв со счетом 1:3 и 0:2. Единственный гол, записанный на Кирилла Петрова, после прострела в свои ворота переправил защитник «Авангарда» Вилле Покка.
В первом матче «ястребы» переиграли «Ак Барс» по блокированным броскам: 41-25. И во втором матче было то же самое: 31-19.
То есть в сумме «Авангард» заблокировал 72 броска за 120 минут, ложась под шайбы, принимая их на корпус и помогая своему вратарю. Это сумасшедший результат. Поэтому не вызывает удивления, что голкипер «ястребов» Шимон Грубец за 120 минут пропустил лишь один гол. Ну а в атаке при таком мощном подборе форвардов что-нибудь «Авангард» точно забьет.
И вот серия переезжает в Балашиху, где «ястребы» в двух матчах регулярного чемпионата победили 3:0 и 3:0. Если точнее, первый матч прошел на арене «Динамо» в Петровском парке, но это ничего не меняет.
Я бы в этом матче взял кэф 2,19 на то, что «Ак Барс» в основное время не пробьет индивидуальный тотал в полторы шайбы.
То есть не забьет больше двух голов. Казанцы играют прямолинейно, им не хватает креативных нападающих, как тот же Данис Зарипов, а «Авангард» и дальше будет пластаться под шайбы и защищать свои ворота, как Брестскую крепость», — сказал Лысенков.
- 7 апреля 2021
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:00
-
07:57
-
07:27
- 6 апреля 2021
-
21:56
-
21:00
-
20:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45