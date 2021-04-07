Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз Алексея Андронова на встречу плей-офф Лиги чемпионов

«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз Алексея Андронова на встречу плей-офф Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.70.

«Бавария» в Лиге чемпионов сыграет против «ПСЖ». Главное обстоятельство этого матча заключается в том, что в нем не сыграет Роберт Левандовски. Лучший бомбардир «Баварии», лучший бомбардир Бундеслиги, человек, от которого в атаке «Баварии» зависит почти все.

«Бавария» без него уже успела провести один матч в Бундеслиге. Выиграла встречу с «Лейпцигом», но, правда, с минимальным счетом. Посмотрим, как будет с «ПСЖ». На самом деле не самая простая ситуация для Мюнхена.

Есть Чупо-Мотинг, бывший нападающий «ПСЖ», который наверняка будет предельно мотивирован, но по классу он уступает Левандовски и вряд ли сильно превосходит защитников «ПСЖ».

В ставках все перекосы по коэффициентам в сторону «Баварии», что и ожидаемо — как команда она выглядит сильнее. Но мне кажется, что здесь надо отталкиваться от тотала.

Тотал матча больше 2,5 и «обе забьют» — это самая идеальная ставка на этот матч. «Бавария» не очень надежно в последнее время играет в защите», — сказал Андронов.

«Бавария» — «ПСЖ». Прогноз на матч: хватит ли Неймару и Мбаппе характера в Мюнхене?
Мюнхенцы даже без Левандовского готовы сделать больно команде Почеттино.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021