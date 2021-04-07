«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов 7 апреля

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Бавария» — «ПСЖ».



Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 3.26.



«Еще одно повторение финального матча Лиги чемпионов. На что можно обратить внимание? Например, на то, что «ПСЖ» только что «Лиллю» сгорел – это, конечно, серьезная неудача.



В отличие от «Баварии», которая идет круто. В 7 последних матчах из 8 играет результативно, ОЗ видит почти всегда.



С учетом той атаки, которая есть у «Парижа», я думаю, что обмен голами произойдет обязательно. Хотя «Лиллю» удалось сдержать наступление «парижан», а вот удастся ли это «Баварии» – не знаю. Мне кажется, мюнхенцы не будут так закрываться и копировать «Лилль».



Но не забываем при этом, что хозяева будут обходиться без Левандовского. Маурисио Почеттино придумает план как забить. Но не пропустить против такой «Баварии» (даже без Левандовского) крайне сложно.



Думаю, здесь можно пробовать сыграть П1 и ОЗ. У немцев такое регулярно происходит в Лиге чемпионов, даже если мы возьмем матч с «Лацио» (4:1)», — сказал Казанский.

«Бавария» — «ПСЖ». Прогноз на матч: хватит ли Неймару и Мбаппе характера в Мюнхене? Мюнхенцы даже без Левандовского готовы сделать больно команде Почеттино.