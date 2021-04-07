«Ахмат» — «Уфа»: прогноз Дмитрия Аленичева на игру 1/4 финала Кубка России

Бывший полузащитник сборной России, экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев дал прогноз на матч «Ахмат» – «Уфа» в рамках 1/4 финала Кубка России сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Ахмата» и ТМ 3.5 за 2.05.



«Ахмат» достаточно неожиданно выиграл в Ростове. Это говорит о том, что у команды большие планы в этом розыгрыше. Учитывая то, что команда играет дома, она приложит максимум усилий, чтобы выйти в полуфинал.



«Уфа» тоже достаточно неожиданно обыграла «Урал». Это говорит о том, что «Уфа», несмотря на тяжелое положение в чемпионате, захочет порадовать своих болельщиков выходом в полуфинал.



«Уфа» приедет играть вторым номером, насытит оборону большим количеством футболистов, будет рассчитывать на контратаки и стандартные положения. Тем не менее, считаю, что у «Ахмата» больше шансов в этой игре, учитывая, что он располагает достаточно сильными атакующими исполнителями в лице Бериши.



Мой прогноз – победа «Ахмата» и тотал меньше 3,5 с коэффициентом 2,05», — сказал Аленичев.

«Ахмат» — «Уфа». Прогноз: Талалаев уволил Мусаева, а теперь хочет в полуфинал Кубка России В шести последних очных встречах грозненцы одержали пять побед. У тонущей «Уфы» нет шансов.