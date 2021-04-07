«Бавария» — «ПСЖ»: ставка Максима Калиниченко на игру плей-офф Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ».



Ставка: победа «Баварии» за 1.97.



«Бавария» и «ПСЖ» сыграют в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Мюнхенцы в этой игре будут принимать дома парижан.



На сегодняшний день это очень ровная пара. Нет у них явного фаворита, на первый взгляд. Хотя я считаю, что, конечно, больше шансов пройти дальше у «Баварии», даже несмотря на отсутствие Левандовского.



Сейчас для меня собранная и организованная «Бавария» стоит выше по уровню, чем «ПСЖ» со своей россыпью звёзд. Тем более что у парижан в Лиге 1 не всё до сих пор в порядке. Они только почти вернулись на первую строчку, как уступили прямому конкуренту. В том матче ещё и Неймар удалился из-за своих эмоций.



В общем, «ПСЖ» не избавился от своих типичных проблем. Всё ещё непонятно, останется ли в команде Килиан Мбаппе, Неймар то уходит в «Барселону», то нет. О парижанах есть о чём поговорить и без футбола.



На мой взгляд, в плане жёлтой прессы «Бавария» больше сосредоточена на достижении результата. Немецкая машина работает всё ещё как надо. Она на выходных тоже играла с прямым конкурентом за лидерство в Бундеслиге, «Лейпцигом». Без особых проблем команда Флика победила в их противостоянии.



«Бавария» и без Левандовского всё равно остается одной из сильнейших в Европе. Интересно, докажет ли она этот свой статус в этом розыгрыше ЛЧ. Именно на этой стадии мюнхенцам будет противостоять вторая самая сильная команда по итогам прошлого футбольного года.



Я «Баварию» в их противостоянии считаю фаворитом. Поэтому уже в первом матче предложу поставить на её победу», — сказал Калиниченко.

«Бавария» — «ПСЖ». Прогноз на матч: хватит ли Неймару и Мбаппе характера в Мюнхене? Мюнхенцы даже без Левандовского готовы сделать больно команде Почеттино.