«Бавария» — «ПСЖ»: ставка Максима Калиниченко на игру плей-офф Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ».
Ставка: победа «Баварии» за 1.97.
«Бавария» и «ПСЖ» сыграют в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Мюнхенцы в этой игре будут принимать дома парижан.
На сегодняшний день это очень ровная пара. Нет у них явного фаворита, на первый взгляд. Хотя я считаю, что, конечно, больше шансов пройти дальше у «Баварии», даже несмотря на отсутствие Левандовского.
Сейчас для меня собранная и организованная «Бавария» стоит выше по уровню, чем «ПСЖ» со своей россыпью звёзд. Тем более что у парижан в Лиге 1 не всё до сих пор в порядке. Они только почти вернулись на первую строчку, как уступили прямому конкуренту. В том матче ещё и Неймар удалился из-за своих эмоций.
В общем, «ПСЖ» не избавился от своих типичных проблем. Всё ещё непонятно, останется ли в команде Килиан Мбаппе, Неймар то уходит в «Барселону», то нет. О парижанах есть о чём поговорить и без футбола.
На мой взгляд, в плане жёлтой прессы «Бавария» больше сосредоточена на достижении результата. Немецкая машина работает всё ещё как надо. Она на выходных тоже играла с прямым конкурентом за лидерство в Бундеслиге, «Лейпцигом». Без особых проблем команда Флика победила в их противостоянии.
«Бавария» и без Левандовского всё равно остается одной из сильнейших в Европе. Интересно, докажет ли она этот свой статус в этом розыгрыше ЛЧ. Именно на этой стадии мюнхенцам будет противостоять вторая самая сильная команда по итогам прошлого футбольного года.
Я «Баварию» в их противостоянии считаю фаворитом. Поэтому уже в первом матче предложу поставить на её победу», — сказал Калиниченко.
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