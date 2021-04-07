«Ахмат» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на встречу Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Уфа» в четвертьфинале Кубка России сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Ахмата» с форой (-1) за 1.92.
«Уфа», проиграв крупно «Динамо», лишилась тренера. Рашид Рахимов подал в отставку. Ситуация тяжёлая, нужно стараться сохранить место в Премьер-лиге. И мне кажется, кубковая игра сейчас совсем не нужна уфимцам. Кстати, в выходные эти же команды сыграют в чемпионате, но уже в Уфе.
А вот для «Ахмата» это отличный шанс. Клуб выигрывал Кубок России, когда ещё назывался «Тереком». Сейчас есть шанс переписать клубную историю. Почему нет? Мы видим, что «Ахмат» в отличном состоянии находится. Две победы команда одержала. А уж 5:0 в Краснодаре — это событие небывалое. Здорово выглядели грозненцы на фоне разобранного «Краснодара». И сейчас на таком кураже важно добиться кубковой победы и выйти в полуфинал.
Я думаю, «Ахмат» сейчас и по игре сильнее, и по настрою выглядит предпочтительнее, поэтому возьму его победу с форой (-1). «Уфа» пока даже без главного тренера остаётся», — сказал Титов.
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