«Бавария» — «ПСЖ»: ставка Александра Мостового на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ».



Ставка: ничья за 3.98.



«Бавария» выдала серию из семи побед, которую начала ещё первым поединком с «Лацио» (4:1). Ответный матч с римским клубом проходил уже в Мюнхене, где «красные» выиграли более скромно (2:1).



В феврале чемпион Германии выиграл Клубный чемпионат мира, переиграв в финале «Тигрес» (1:0), да и в Бундеслиге сегодняшние хозяева уверенно лидируют — 20 побед и 64 очка, что на семь больше, чем у ближайшего преследователя, — «РБ Лейпциг», в матче с которым «Звезда Юга» окончательно определила фаворита чемпионской гонки высшей лиги страны.



В составе ПСЖ вновь появились игроки с зафиксированным коронавирусом, из-за которого парижане буксовали в начале сезона.



Успешно сыграл ПСЖ в Кубке страны, где на стадии 1/8 финала одолел «Лилль» (3:0) и выбрался в четвертьфинал. Этот матч стал продолжением успеха в первой дуэли Лиги чемпионов с «Барселоной», которую красно-синие одолели с общим счётом 5:2.



После поражения в последнем туре от «Лилля» (0:1) действующий чемпион на второй позиции в Лиге 1. Команда добыла 20 побед и три ничьи, что принесло 63 очка.



Ну что сказать? «Бавария» есть «Бавария» в любом состоянии. Даже без Левандовского баварцы спокойно обыграли «РБ Лейпциг», что говорит о серьёзном потенциале команды.



Гости, наоборот, уступили в последней игре «Лиллю», к тому же Мбаппе перестал забивать. «Пари Сен-Жермен» посильнее, чем «Лейпциг», и могу предположить мирный исход этой дуэли, на что и заиграю пари», — сказал Мостовой.

«Бавария» — «ПСЖ». Прогноз на матч: хватит ли Неймару и Мбаппе характера в Мюнхене? Мюнхенцы даже без Левандовского готовы сделать больно команде Почеттино.