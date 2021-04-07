«Сочи» — «Локомотив»: ставка Евгения Ловчева на встречу Кубка России

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на четвертьфинальный матч Кубка России сезона-2020/2021 «Сочи» — «Локомотив».



Ставка: победа «Сочи» за 2.65.



«Локомотив» хорошо играет в обороне. Поэтому, забивая один гол за матч, он побеждает. Ему хватает этого задела. Но «Сочи» сейчас будет играть на своем поле. «Барсы» никогда не доходили до тех высот в Кубке России, которые им покорились уже сейчас.



Все прекрасно знают, что «Локомотив» строго играет в обороне. Только в «Сочи» это то же знают и понимают. Они же видели последние матчи «железнодорожников». Надо понимать, что Кубок России – это шанс для «Сочи» попасть в еврокубки. Это очень хорошая возможность для команды Владимира Федотова. Поэтому «Сочи», на мой взгляд, в этой игре выглядит предпочтительнее», — сказал Ловчев.

«Сочи» — «Локомотив». Прогноз: в гостях у Нобоа и Заболотного машина Николича заглохнет «Локо» в отличной форме в 2021 году, но на своём поле сочинцы не проигрывают 18 туров.