«Бавария» — «ПСЖ»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу 1/4 финала Лиги чемпионов!
Сегодня, 7 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют «Бавария» и «ПСЖ». Начало матча — в 22:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
Забери свой бонус в три простых шага.
1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.
2. Пройди полную идентификацию.
3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «Бавария» — «ПСЖ».
Рекомендуем вам
- 7 апреля 2021
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:00
-
07:57
-
07:27
- 6 апреля 2021
-
21:56
-
21:00
-
20:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам