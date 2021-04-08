«Сочи» — «Локомотив»: кто победил в матче Кубка России, какой счёт, авторы голов

В матче 1/4 финала Кубка России «Локомотив» переиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Москвичи вышли в полуфинал турнира.
На 44-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, ему ассистировал Ведран Чорлука. На 50-й минуте поле покинул полузащитник «Сочи» Кирилл Заика, получивший вторую жёлтую карточку. На 63-й минуте Смолов забил второй гол, голевую передачу отдал Мацей Рыбусь. Спустя семь минут полузащитник сочинцев Артур Юсупов сократил разрыв в счёте. В концовке встречи Франсуа Камано забил в пустые ворота.
Ставки на победу «Локомотива» принимались с коэффициентом 2.71: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2710 рублей. Победа «Сочи» шла за 3.15, ничья — за 3.36.
Тотал больше 2.5 гола оценивался в 2.35, «обе забьют» — в 1.92, а удаление — в 4.00. На проход москвичей давали 1.90.
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