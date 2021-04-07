«Авангард» — «Ак Барс», 3-й матч: результат, как сыграли, какой счёт, кто забил

В третьем матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
На 2-й минуте Роман Рукавишников вывел казанскую команду вперёд. На 8-й минуте Дмитрий Воронков увеличил преимущество «Ак Барса». На 36-й минуте Клим Костин отыграл одну шайбу.
«Ак Барс» одержал первую победу в серии. Лидирует по-прежнему «Авангард» — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в Балашихе 9 апреля.
Ставки на победу «Ак Барса» принимались с коэффициентом 2.89: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2890 рублей. Успех «Авангарда» шёл за 2.34, ничья — за 3.78.
Тотал меньше 4.5 шайбы шёл за 1.50, гол в первые 10 минут — за 2.10, а итоговая победа казанцев — за 2.15.
- 7 апреля 2021
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