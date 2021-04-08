«Порту» — «Челси»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт, кто выиграл

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Порту». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 2:0.



Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт открыл счёт в матче. На 32-й минуте Жоржиньо сделал передачу к штрафной на Маунта, тот резким разворотом оставил оборону «Порту» за спиной, после чего Мэйсон продвинулся вперёд и низом пробил точно под дальнюю штангу. В концовке встречи Бенджамин Чилуэлл обокрал соперника у угла штрафной, на рывке прорвался к воротам, обыграл вратаря и закатил мяч в цель.

Поставить на победу британцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.80: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1800 рублей. Успех португальского клуба оценивался в 5.20. А ставки на ничью принимались за 3.60.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.69, «обе забьют — нет» — за 1.70, гол Мэйсона Маунта — за 4.50. Победа «Челси» всухую оценивалась в 3.00, точный счёт 2:0 в пользу лондонцев — в 7.30.

