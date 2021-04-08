СКА – ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии 3-го раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 СКА — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.46.



«Ну, вот и все. «Ушла любовь, завяли помидоры». «Бобик сдох». СКА уже не одной ногой стоит на вылет из нынешнего плей-офф — уже занес и вторую. И немудрено: нет и не может быть настоящего сильного тренера, если он всегда и во всем согласен с руководством и готов по его, руководству, настояниям тасовать состав или вносить изменения в подготовку. «Уж сколько их упало в эту бездну» — видимо, Валерий Брагин будет еще одним.



В третьем матче ведь все вроде бы складывалось по питерскому сценарию. СКА наконец-то забил, быстро открыв счет, казалось бы, достаточно уверенно удерживал это преимущество. А потом, во втором периоде, москвичи только чуть-чуть включились – и вынимай три штуки. Арбитры для приличия подергались, трижды подряд удалив хоккеистов ЦСКА. Но корм был не в коня, точнее, не в питерского коня, а идти и забивать самим в задачу судьям поставлено не было.



То есть все идет к тому, что в четвертом матче питерские мучения завершатся. СКА, конечно, еще порыпается, но это уже будет агония, которую местная публика поначалу примет за оргазм. ЦСКА, если понадобится, еще включится минут на пять-десять, закроет все вопросы и станет с чувством выполненного долга ждать второго финалиста Кубка Гагарина.



То есть очередная спокойная и где-то даже рутинная победа ЦСКА», — сказал Лебедев.

СКА — ЦСКА. Прогноз на 4-й матч: Окулов и Шалунов не дадут Брагину вернуть 2015 год Шесть лет назад в армейском дерби петербуржцы спаслись с 0-3 в серии. С тех пор многое изменилось.