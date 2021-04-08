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«Арсенал» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру Кубка России

«Арсенал» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру Кубка России
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Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Арсенал» — ЦСКА в четвертьфинале Кубка России сезона-2020/2021.

Ставка: победа ЦСКА за 1.72.

«ЦСКА отправляется в гости к «Арсеналу» в Тулу, судить встречу будет Михаил Вилков. Второй матч под руководством Ивицы Олича. То ли ЦСКА был не настолько хорош в игре с «Тамбовом», то ли «Тамбов» сыграл качественно и организованно. Но 2:1 против «Тамбова», ещё и с двумя мячами, забитыми с пенальти, ещё и с нереализованным пенальти — вопросы остались по первой игре Олича.

У «Арсенала» было поражение в прошлом туре от «Урала» — 0:2. Мне кажется, «Арсенал» сейчас мыслями в чемпионате, думает, как избежать вылета. Стыковых матчей вряд ли уже удастся избежать, но надо стараться миновать прямого вылета.

Совсем недавно команды играли в чемпионате — на чудовищном поле. «Арсенал» тогда вышел даже не играть, а умирать. И ему удалось одержать важную победу — 2:1, несмотря на два удаления в концовке.

Сейчас у ЦСКА есть проблемы — Магнуссон получил травму и не сыграет. У «Арсенала» все в строю. Но всё-таки, на мой взгляд, ЦСКА правильнее готовится к этому матчу. И он правильнее может принять то поражение, которое было в чемпионате. Сейчас всё отыграется и каким-то бумерангом армейцам вернётся. Олич не проигрывал в Туле. Посмотрим, как сложится сейчас.

Думаю, ЦСКА выиграет в Туле за 1,72. А «Арсеналу» удачи в чемпионате», — сказал Генич.

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