«Арсенал» — «Славия»: ставка Романа Павлюченко на игру 1/4 финала Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Славия».
Ставка: победа «Арсенала» за 1.65.
«Арсенал» принимает «Славию» 8 апреля в рамках еврокубкового плей-офф.
«Канониры» находятся в прекрасном физическом состоянии, пусть и не могут победить на протяжении трёх матчей. Не без нервов в прошлой стадии они прошли греческий «Олимпиакос» (3:1 и 0:1), а в регулярном первенстве откатились на десятую строчку после поражения от «Ливерпуля» (0:3).
На мой взгляд, дома лондонцы осечку не допустят. Слишком они хороши на своём поле. Вообще по игре, да и по составу они на голову сильнее сегодняшнего оппонента, так что выглядят намного предпочтительнее.
Пражская команда заслужила путёвку в четвертьфинал. Она уже выбила две британские команды — 0:0 и 2:0 в противостоянии с «Лестером», а также 1:1 и 2:0 с шотландским «Рейнджерс». Во внутреннем первенстве чехи до сих пор ни разу не проиграли, с комфортным отрывом лидируя в таблице.
Думаю, еврокубковое путешествие гостей закончится в этой паре. Соперник достаточно грозный, а третий раз недооценивать их уже не будут. По составу превосходство соперника очевидно, не верю в приезжий коллектив», — сказал Павлюченко.
- 8 апреля 2021
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