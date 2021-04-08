«Гранада» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы в Испании

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Гранада» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.65.
«Гранада» принимает «Манчестер Юнайтед» 8 апреля в рамках Лиги Европы.
«Насриды» проиграли три матча кряду, в результате чего оказались на девятой строчке в Ла Лиге. Тем не менее в Европе они выступают великолепно, даже «Наполи» (2:0 и 1:2) выбили. Поражение от «Мольде» (2:0 и 1:2) не помешало пройти в четвертьфинал второго по значимости еврокубкового турнира.
Мы предполагаем, что в сегодняшнем противостоянии хозяева поля окажут сопротивление. На своём поле испанцы могут дать бой, учитывая результаты в предыдущих стадиях, однако подбор игроков чуть хуже оппонента.
«Красные дьяволы» со скрипом проходили своих оппонентов в плей-офф Лиги Европы. Особенно тяжёлой получилась серия игр с «Миланом» (1:1 и 1:0), где всё решил один мяч. Главное, что в регулярном первенстве дела обстоят лучше, ведь команда находится на второй строчке в АПЛ.
Думаю, сейчас манкунианцы в хорошей форме и будут фаворитами встречи. Английская дружина выглядит гораздо предпочтительнее, несмотря на выездной статус поединка. Опыта у гостей больше, да и исполнители будут ярче», — сказал Павлюченко.
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