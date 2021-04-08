«Динамо» Загреб — «Вильярреал»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Динамо» Загреб — «Вильярреал».



Ставка: победа «Вильярреала» с форой (0) за 1.62.



«У «Динамо», конечно, добротная команда, но выше головы, боюсь, она не прыгнет. «Тоттенхэм» хорваты прошли за счёт куража, дикого напора и расхлябанности англичан. На тот матч ушло немало сил, ну а потом была пауза на матчи сборных, молодёжный ЧЕ… Не уверен, что после всего этого загребцы смогут вернуться на тот же уровень высокоинтенсивной игры и, главное, задора.



У «Вильярреала» пять побед в последних пяти матчах. Испанцы играючи прошли киевское «Динамо» в 1/8 финала, не оставив им ни шанса. В отличной форме лидер атак «жёлтых» Херард Морено, который забил семь мячей в последних четырёх играх. Да и в целом кажется, что у Унаи Эмери пока получается всё, что он задумывает. К тому же Лига Европы, как известно, это его турнир, так что, похоже, у хорватов здесь не много шансов на сюрприз», — сказал Петросьян.