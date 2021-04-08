«Аякс» — «Рома»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги Европы в Нидерландах

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Аякс» — «Рома».



Ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.85.



«Можно представить, как будет развиваться эта игра. Скорее всего, «Аякс» будет держать мяч, а «Рома» будет действовать на контратаках. Я думаю, что «Аякс» будет играть с позиции силы, у него очень быстрая атака и переход из обороны в атаку. «Аякс» создаёт большое количество моментов в каждом матче не только чемпионата Голландии, но и в еврокубках. Так что, мне кажется, что амстердамцы сыграют результативно. В нынешнем сезоне в чемпионате они уже забили больше 80 мячей, в еврокубках достаточно результативно играют. Уход Промеса не ослабил атаку «Аякса». Да, в еврокубках нет Себастьяна Аллера, которого не заявили по ошибке, но есть Тадич, есть молодые нападающие Броббей, Траоре, Нерес, Антони, так что «Аякс» сможет вскрыть оборону «Ромы».



«Рома» сейчас проблемная, она очень много пропускает. Уже вовсю говорят, что будет отправлен в отставку Фонсека по окончании этого сезона, если «Рома» не пробьётся в Лигу чемпионов.



Я возьму такую ставку – индивидуальный тотал «Аякса» больше 1.5 с коэффициентом 1.85.



«Аякс» уже семь матчей подряд забивает больше гола, так что вполне эта ставка может пройти. «Аякс» постарается дома сделать какую-то разницу. Я не уверен, что будет какая-то крупная победа, но в любом случае «Аякс» будет играть очень смело и будет создавать моменты. Если он реализует хотя бы часть этих моментов, то эта ставка зайдёт», — сказал Керимов.

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