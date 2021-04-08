«Арсенал» — «Славия»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы в Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Арсенал» – «Славия».
Ставка: победа «Славии» с форой (+1) за 1.92.
«Арсенал» не лучшим образом выглядел с «Ливерпулем». Физически команда была разобрана, у неё практически ничего не получалось. Даже атаки начинать под напором мерсисайдцев для них было проблемой.
И это, конечно, не лучшие новости перед матчем с чуть ли не самой физически крепкой командой из оставшихся восьми в Лиге Европы. Понятно, что тот уровень интенсивности, который предложил «Ливерпуль», чехи вряд ли повторят, но то, что они будут вгрызаться в каждый мяч и биться за любые отскоки, это вполне очевидно.
«Славия» уже прошла двух британских соперников, пропустив всего один мяч в четырёх встречах с «Лестером» и «Рейнджерс», и к давлению, который теоретически мог бы оказать «Арсенал», будет готова.
Но, думаю, что, скорее, игра просто получится довольно вязкой – чехи будут слаженно обороняться, пытаясь не допустить ничего у своих ворот, и рассчитывать на резкие контрвыпады, к которым лондонцы уязвимы.
«Арсенал», к слову, пропускает в 13 матчах подряд, а в последних двух играх сделал это шесть раз», — сказал Петросьян.
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