«Арсенал» — «Славия»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы в Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Арсенал» – «Славия».



Ставка: победа «Славии» с форой (+1) за 1.92.



«Арсенал» не лучшим образом выглядел с «Ливерпулем». Физически команда была разобрана, у неё практически ничего не получалось. Даже атаки начинать под напором мерсисайдцев для них было проблемой.



И это, конечно, не лучшие новости перед матчем с чуть ли не самой физически крепкой командой из оставшихся восьми в Лиге Европы. Понятно, что тот уровень интенсивности, который предложил «Ливерпуль», чехи вряд ли повторят, но то, что они будут вгрызаться в каждый мяч и биться за любые отскоки, это вполне очевидно.



«Славия» уже прошла двух британских соперников, пропустив всего один мяч в четырёх встречах с «Лестером» и «Рейнджерс», и к давлению, который теоретически мог бы оказать «Арсенал», будет готова.



Но, думаю, что, скорее, игра просто получится довольно вязкой – чехи будут слаженно обороняться, пытаясь не допустить ничего у своих ворот, и рассчитывать на резкие контрвыпады, к которым лондонцы уязвимы.



«Арсенал», к слову, пропускает в 13 матчах подряд, а в последних двух играх сделал это шесть раз», — сказал Петросьян.

«Арсенал» — «Славия». Прогноз на матч: очередной британский клиент для чешской машины В четырёх последних матчах плей-офф Лиги Европы «Славия» пропустила всего один гол.