«Гранада» — «МЮ»: ставка Александра Вишневского на игру плей-офф Лиги Европы

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Гранада» — «МЮ».



Ставка: «МЮ» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.58.



«При всем уважении к Гранаде и всем её российским болельщикам, звучит эта пара немного фантасмагорично, примерно как курский «Авангард» против мадридского «Реала» или «Ростсельмаш» против «Ювентуса».



«Гранада» в первый раз в своей истории участвует в еврокубках, дойти до четвертьфинала и играть с самим «МЮ» — это событие.



Я на протяжении всего розыгрыша Лиги Европы ставил на «Гранаду», верил в неё даже в противостоянии с «Наполи». Но в этот раз в четвертьфинале против «МЮ», простите, у «Гранады» нет шансов. «Гранада» вылетит, потому что «Манчестер Юнайтед» на порядок сильнее. Запас воли, характера, напора, который демонстрировала «Гранада», уже закончился. Я не верю, что «Гранада» может выйти в полуфинал.



В этой Лиге Европы в двухматчевых противостояниях «МЮ» мощно проводит одну игру, а во второй бездельничает. В «Манчестере» понимают, что впереди у них ответный матч на «Олд Траффорд», и если даже в Гранаде что-то пойдёт не так, всё равно они выиграют дома. То, что есть ответный матч, то, что у «Манчестера» нет необходимости обязательно выигрывать в Испании, заставляет аккуратнее подойти к этой игре в плане ставок.



Можно поставить на то, что «МЮ» не проиграет при тотале больше 1.5 гола.



За чемпионство в Англии уже не побороться, поэтому внимания на Лигу Европы чуть больше. Даже ближайшая игра с «Тоттенхэмом» не кажется какой-то судьбоносной для команды Сульшера. Тут можно подумать о выигрыше трофея — осталось всего пять матчей. Вряд ли «МЮ» выставит в чистом виде второй состав. Думаю, что команда покажет какую-то волю к победе.



«Гранада» в чемпионате Испании пропускает больше всех, в последней игре против «Вильярреала» она проиграла 0:3. Надо понимать, что «Гранада» просто одержима Лигой Европы, она творит свою еврокубковую историю. Но лучший результат, которого может добиться команда в первом матче, — это 1:1. Самый вероятный исход в этом матче, на мой взгляд, победа «МЮ» 2:1.



Можно подумать о ставке на то, что обе забьют и «МЮ» не проиграет. Терять «Гранаде» нечего, на своём поле надо забивать, а линия атаки — сильнейшая линия. Есть нападающий Роберто Сольдадо, который очень много забивает, есть прекрасные крайние хавбеки. Можно пробовать эту ставку с коэффициентом 2.30.



Основной мой прогноз на игру – Х2 и ТБ (1.5). «Манчестер Юнайтед» будет в полуфинале», — сказал Вишневский.

«Гранада» — «МЮ». Прогноз: Бруну Фернандеш и Кавани покажут испанцам, что такое АПЛ Команда Уле-Гуннара Сульшера пока не проигрывала в Лиге Европы. Да и с жеребьёвкой ей повезло.