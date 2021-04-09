«Крылья Советов» — «Динамо»: результат матча 8 апреля, кто победил, авторы голов

В матче 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» обыграли московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 2:0.



Счёт был открыт уже на четвёртой минуте. Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов забил быстрый гол. «Динамо» пыталось переломить ход игры, но тщетно. Самарская команда удвоила своё преимущество на табло на 74-й минуте, отметился Иван Сергеев. Матч получился достаточно жёстким, арбитр показал игрокам обеих команд восемь жёлтых карточек.



Ставки на победу «Крыльев Советов» принимались с коэффициентом 3.25: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3250 рублей. Успех москвичей шёл на 2.43, ничья — за 3.38.



На тотал меньше 2.5 гола давали 1.71, на «обе забьют — нет» — 1.80. Проход самарцев оценивался в 2.30, а победа «Крыльев» всухую — в 7.00.