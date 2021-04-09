«Арсенал» — ЦСКА: результат матча Кубка России, кто выиграл, авторы голов

В матче 1/4 финала Кубка России тульский «Арсенал» проиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:2.
ЦСКА играл первым номером на протяжении всей встречи, но счёт в матче открыл «Арсенал». На 33-й минуте гол забил нападающий тульской команды Евгений Луценко. На 48-й минуте защитник ЦСКА Вадим Карпов восстановил равенство на табло своим забитым мячом. На 55-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве — автор гола Евгений Луценко получил вторую жёлтую карточку. Армейцы в большинстве дожали оппонента, на 86-й минуте победный гол забил Марио Фернандес.
Ставки на победу ЦСКА принимались за 1.75: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1750 рублей. Успех «Арсенала» оценивался в 5.50, ничья — в 3.84.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.14, «обе забьют» — за 1.90, а проход ЦСКА — в 1.40. На удаление давали 4.00, на гол в каждом тайме — 1.75.
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