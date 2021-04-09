«Вашингтон» — «Бостон»: результат матча НХЛ, какой счёт, кто победил, как сыграл Овечкин

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в матче НХЛ. Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе гостей отличились Жереми Лозон, Антон Блид, Брэд Маршан и Крэйг Смит. За «Вашингтон» забивали Александр Овечкин и Ти Джей Оши. Российский форвард Евгений Кузнецов очков не набрал. Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов отразил 28 бросков.
Александр Овечкин провёл на льду 22:40 (8:34 — в большинстве), забил гол, совершил четыре броска и три силовых приёма. Он закончил игру с показателем полезности "-3".
Ставки на победу «Бостона» принимались с коэффициентом 2.85: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2850 рублей. Успех «Вашингтона» шёл за 2.25, ничья — за 4.34.
На тотал больше 5.5 шайбы давали 1.93, на гол Александра Овечкина — 1.70. Гол на первой минуте шёл за 11.0, а точный счёт 4:2 в пользу «Брюинз» — за 24.0.
- 9 апреля 2021
-
07:53
-
07:50
-
07:19
- 8 апреля 2021
-
21:29
-
20:00
-
19:38
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
07:51
-
07:49
-
07:23
- 7 апреля 2021
-
21:33
-
21:13
-
21:00
-
21:00