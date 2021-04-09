«Вашингтон» — «Бостон»: результат матча НХЛ, какой счёт, кто победил, как сыграл Овечкин

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в матче НХЛ. Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.



В составе гостей отличились Жереми Лозон, Антон Блид, Брэд Маршан и Крэйг Смит. За «Вашингтон» забивали Александр Овечкин и Ти Джей Оши. Российский форвард Евгений Кузнецов очков не набрал. Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов отразил 28 бросков.

Александр Овечкин провёл на льду 22:40 (8:34 — в большинстве), забил гол, совершил четыре броска и три силовых приёма. Он закончил игру с показателем полезности "-3".

Ставки на победу «Бостона» принимались с коэффициентом 2.85: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2850 рублей. Успех «Вашингтона» шёл за 2.25, ничья — за 4.34.

На тотал больше 5.5 шайбы давали 1.93, на гол Александра Овечкина — 1.70. Гол на первой минуте шёл за 11.0, а точный счёт 4:2 в пользу «Брюинз» — за 24.0.