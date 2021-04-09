«Фулхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Фулхэм» — «Вулверхэмптон».



Ставка: ничья за 3.03.



«Это плохие команды прямо сейчас. У «Вулвера» большие проблемы: Рауля Хименеса нет, Хони нет, Вилли Боли с ковидом – в общем, целый лазарет из основных футболистов.



«Фулхэм» на своем поле выступает плохо: 2 победы над командами ниже в турнирной таблице, а вот с теми, кто выше сделать что-то сложно.



У «Вулвера» только 1 победа в последних 11 матчах на выезде, а «Фулхэм» выиграл лишь одну из 12 дома. Поэтому и те и другие не в состоянии что-либо сделать и не способны подарить нам хороший футбол.



«Фулхэм» скребется из зоны вылета, но никак из нее не выгребет. Это действительно большая проблема для команды Скотта Паркера. Нужно побеждать, но и «Вулвер» приезжает заряженным. Поэтому я думаю, что в этой встрече (команд, которые регулярно пропускают и мало забивают) нас ждет ничья.



Букмекеры не ждут обмена голами и предлагают высокий коэффициент на данное событие. Это повод рискнуть и заиграть этот выбор. Ведь оборона команд совсем не радует — они пропустили по 41 мячу. Это, конечно, не худший результат в лиге, но точно ниже среднего», — сказал Казанский.

«Фулхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз: главное — не уснуть. Иногда АПЛ бывает и такой В пяти последних турах команды забили на двоих ничтожные семь голов.