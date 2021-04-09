«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Авангард» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.55.



«В нашем хоккее — никакой тебе толерантности. И в обоих финалах конференций Континентальной лиги, представьте себе, ни одного негра. То есть сплошной расизм. И на нашей повестке дня четвёртый матч финала Восточной конференции между расистским «Авангардом» и не менее расистским «Ак Барсом».

Кажется, Дмитрию Квартальнову к третьему матчу наконец-то удалось разбудить своих подопечных. Что при этом делал наставник, покрыто тайной. Я же помню времена, когда Квартальнов был ещё не тренером, а самым что ни на есть игроком «Ак Барса», только-только приехавшим из-за океана для завершения карьеры, и Владимиру Вуйтеку нередко приходилось осаживать своего нападающего после поражений. Тогда пан Владимир и заметил невзначай, что «Квадрат» (так его звали все в Казани, от игроков до болельщиков) может далеко пойти по тренерской профессии, если его вовремя не остановят. Как видим, Вуйтек не ошибся, но вот Кубок Гагарина Квартальнову пока ещё не давался.



После второго матча показалось, что не дастся и теперь. Но на этот раз «большие татары» оказались куда более собранными и решили исход поединка в первой половине первого же периода. И ситуация в серии сразу же изменилась кардинальным образом. Потому что зацепившийся за серию «Ак Барс» страшен сам по себе, а теперь ему добавляется кураж и запах пролитой крови.



Таким образом, я возвращаюсь к своему изначальному прогнозу на всю серию, а именно на победу казанцев. И то же самое прогнозирую на четвёртый матч серии. «Ястребы», конечно, красавцы, но контроль над серией они утратили. По крайней мере, на данный момент. Итак, победа «Ак Барса», вновь с минимальным счётом, вновь в «низовом» матче и вновь в основное время», — сказал Лебедев.