«Фулхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» — «Вулверхэмптон».
Ставка: обе забьют за 2.08.
«Фулхэм» вёл в счёте в гостях у «Астон Виллы» вплоть до 78-й минуты, выглядел достаточно уверенно, и мало что предвещало провал. Но он случился. Вышедший на замену Трезеге в течение трёх минут оформил дубль, а чуть позже Уоткинс, окрылённый после вызова в сборную, добил лондонцев.
Многое теперь будет зависеть от Скотта Паркера и его умения приводить команду в чувство. Думаю, всё же «дачники» должны провести следующий матч на должном уровне и продолжить борьбу за выживание. К тому же, когда находится в форме Александр Митрович, его сложно кому-либо остановить. А у серба шесть забитых мячей в последних четырёх играх.
«Волки» дома уступили «Вест Хэму» 2:3. Команда, конечно, не безнадёжна, хоть и находится на 14-м месте, но, конечно, до того уровня, к которому мы привыкли, явно недотягивает. Ни у чужих ворот, ни особенно у своих.
Думаю, хозяева попробуют навязать здесь свою игру. Они будут владеть инициативой и наверняка станут чаще угрожать воротам, ну а гостям останется слаженно обороняться и рассчитывать на излюбленные контратаки, которые, хоть и не так часто, как раньше, иногда у них получаются», — сказал Петросьян.
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