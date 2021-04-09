«Фулхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» — «Вулверхэмптон».



Ставка: обе забьют за 2.08.



«Фулхэм» вёл в счёте в гостях у «Астон Виллы» вплоть до 78-й минуты, выглядел достаточно уверенно, и мало что предвещало провал. Но он случился. Вышедший на замену Трезеге в течение трёх минут оформил дубль, а чуть позже Уоткинс, окрылённый после вызова в сборную, добил лондонцев.



Многое теперь будет зависеть от Скотта Паркера и его умения приводить команду в чувство. Думаю, всё же «дачники» должны провести следующий матч на должном уровне и продолжить борьбу за выживание. К тому же, когда находится в форме Александр Митрович, его сложно кому-либо остановить. А у серба шесть забитых мячей в последних четырёх играх.



«Волки» дома уступили «Вест Хэму» 2:3. Команда, конечно, не безнадёжна, хоть и находится на 14-м месте, но, конечно, до того уровня, к которому мы привыкли, явно недотягивает. Ни у чужих ворот, ни особенно у своих.



Думаю, хозяева попробуют навязать здесь свою игру. Они будут владеть инициативой и наверняка станут чаще угрожать воротам, ну а гостям останется слаженно обороняться и рассчитывать на излюбленные контратаки, которые, хоть и не так часто, как раньше, иногда у них получаются», — сказал Петросьян.

«Фулхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз: главное — не уснуть. Иногда АПЛ бывает и такой В пяти последних турах команды забили на двоих ничтожные семь голов.