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«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на встречу плей-офф КХЛ

«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на встречу плей-офф КХЛ
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвёртый матч финала Восточной конференции КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Ак Барс».

Cтавка: ТМ 4 с учётом ОТ за 2.06.

«Напомню, как завершились первые три матча этой серии. И победили все три раза, между прочим, гости.

Сначала «Авангард» взял две игры в Казани (3:1 и 2:0), а потом «Ак Барс» победил в Балашихе (2:1).

Что не нужно делать в четвёртом матче, по моему мнению, – это гадать, кто победит: «Авангард» или «Ак Барс». У них абсолютно равные шансы. И оба этих клуба сверхмотивированы. Что нужно делать в четвёртом матче, как я думаю, – это брать тотал меньше.

Потому что обе команды жёстко играют от обороны и много блокируют броски. «Авангард» в трёх матчах сделал 55 блоков (10+31+14). «Ак Барс» в трёх матчах сделал 68 блоков (14+19+35). То, что Казань легла под шайбу в Балашихе аж 35 раз, – это очень круто.

Ну, и вратари там хорошие, Тимур Билялов и Шимон Грубец стоят друг друга.

Я бы в этом матче взял кэф 2.06 на то, что тотал с учётом дополнительного времени составит меньше 4.0. То есть если будет заброшено четыре шайбы, то деньги нам вернутся. А счёт 1:0, 2:1 или даже 3:0 – это победа», — сказал Лысенков.

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Пока в серии работает правило: открыл счёт — победил. Дебют должен быть жарким.
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