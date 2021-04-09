Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала

В среду завершились матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.



По оценке аналитиков, фаворит Лиги чемпионов — «Манчестер Сити». Поставить на команду Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 2.80. В первой четвертьфинальной встрече «горожане» обыграли дортмундскую «Боруссию» (коэффициент 25.00) со счётом 2:1.



Шансы «Челси» букмекеры оценили коэффициентом 5.00. Подопечные Томаса Тухеля сделали весомую заявку на выход в полуфинал, обыграв на выезде «Порту» (150.00) со счётом 2:0.



За 5.50 можно сделать ставку на победу «ПСЖ». Парижане в Мюнхене обыграли действующего победителя турнира — «Баварию» — со счётом 3:2. На немецкий клуб теперь принимают ставки с коэффициентом 8.50.



Поставить на «Реал» можно за 6.50. «Королевский клуб» обыграл на своем поле «Ливерпуль» со счётом 3:1. Шансы команды Юргена Клоппа теперь оцениваются коэффициентом 14.00.



Ответные четвертьфинальные поединки пройдут 13-14 апреля.