Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала

В среду завершились матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.
По оценке аналитиков, фаворит Лиги чемпионов — «Манчестер Сити». Поставить на команду Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 2.80. В первой четвертьфинальной встрече «горожане» обыграли дортмундскую «Боруссию» (коэффициент 25.00) со счётом 2:1.
Шансы «Челси» букмекеры оценили коэффициентом 5.00. Подопечные Томаса Тухеля сделали весомую заявку на выход в полуфинал, обыграв на выезде «Порту» (150.00) со счётом 2:0.
За 5.50 можно сделать ставку на победу «ПСЖ». Парижане в Мюнхене обыграли действующего победителя турнира — «Баварию» — со счётом 3:2. На немецкий клуб теперь принимают ставки с коэффициентом 8.50.
Поставить на «Реал» можно за 6.50. «Королевский клуб» обыграл на своем поле «Ливерпуль» со счётом 3:1. Шансы команды Юргена Клоппа теперь оцениваются коэффициентом 14.00.
Ответные четвертьфинальные поединки пройдут 13-14 апреля.
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