Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после первых игр 1/4 финала

Вчера состоялись первые матчи четвертьфиналов Лиги Европы. Букмекеры уже обновили свою линию на победителя турнира.



Букмекеры считают фаворитом Лиги Европы «МЮ». Английский клуб сделал первый шаг к полуфиналу, победив на выезде «Гранаду» (100.00) со счётом 2:0.



За 5.00 можно сделать ставку на лондонский «Арсенал». Команда Микеля Артеты в первом матче сыграла вничью с пражской «Славией» (20.00).



Шансы «Вильярреала» аналитики оценили коэффициентом 5.50. Испанцы на выезде обыграли главного возмутителя спокойствия этого сезона — загребское «Динамо» (65.00).



Наконец, поставить на «Рому» можно с коэффициентом 7.00. Итальянская команда обыграла на выезде «Аякс» (12.00) со счетом 2:1.



Ответные четвертьфинальные матчи пройдут 15 апреля.