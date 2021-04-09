Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после первых игр 1/4 финала
Вчера состоялись первые матчи четвертьфиналов Лиги Европы. Букмекеры уже обновили свою линию на победителя турнира.
Букмекеры считают фаворитом Лиги Европы «МЮ». Английский клуб сделал первый шаг к полуфиналу, победив на выезде «Гранаду» (100.00) со счётом 2:0.
За 5.00 можно сделать ставку на лондонский «Арсенал». Команда Микеля Артеты в первом матче сыграла вничью с пражской «Славией» (20.00).
Шансы «Вильярреала» аналитики оценили коэффициентом 5.50. Испанцы на выезде обыграли главного возмутителя спокойствия этого сезона — загребское «Динамо» (65.00).
Наконец, поставить на «Рому» можно с коэффициентом 7.00. Итальянская команда обыграла на выезде «Аякс» (12.00) со счетом 2:1.
Ответные четвертьфинальные матчи пройдут 15 апреля.
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