«Химки» — «Тамбов»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ 10.04.2021
Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Химки» — «Тамбов», который состоится 10 апреля в Химках.
Ставка: победа «Химок» с форой (-1.5) за 1.63, «Химки» выиграют всухую за 1.84.
«Разумеется, в этом матче есть явный фаворит, хотя «Тамбов» и упирался в игре с ЦСКА. Он там забил и даже мог вырвать ничью в концовке. Видно, что команда поработала за время международной паузы и сумела прибавить, однако разница в уровне исполнительского мастерства по-прежнему слишком велика, чтобы на что-то рассчитывать. Вопрос о победителе тут вряд ли стоит. Жду победы «Химок» на классе. Думаю, всухую и с разницей в пару мячей».
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