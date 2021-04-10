«Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Барселона».



Ставка: победа «Реала» с нулевой форой за 2.21.

«В 30-м туре испанской Ла Лиги мадридский «Реал» будет дома принимать «Барселону». Даже независимо от турнирного положения и ситуаций у обеих команд, это матч года.



Да, последние встречи этих грандов не были столь зрелищны и результативны, как мы привыкли. Но сейчас даже без зрителей этот матч остаётся важнейшим. В этот день все болельщики делятся на два цвета – сливочный и сине-гранатовый.



Лично я причисляю себя к фан-клубу «сливочных», мое сердце принадлежит «Реалу». Поэтому болеть я, конечно, буду за него. Тем более что обеим командам сейчас деваться некуда, нужно обыгрывать соперника, чтобы получать столь нужные три очка.



Смогли они оба все-таки нагнать лидирующий «Атлетико». По сути, в этом туре «Барселона» может занять долгожданное первое место, если она победит «Реал», а сам «Атлетико» проиграет в своем матче. Команде Зидана до «матрасников» чуть больше баллов нужно набрать, но их отрыв все равно уже минимален.



У «Реала» ситуация чуть хуже, поэтому мотивации для победы над «Барселоной» у него больше. Нужно мадридцам обыгрывать каталонцев, чтобы уже сейчас полноценно претендовать на титул. Другой возможности отобрать у команды Кумана три очка у «Реала» в этом сезоне не представится.



В их матче в первом круге «Реал» победил. Думаю, выиграет он и в этот раз. Ставлю на успех «сливочных» с форой (0)».