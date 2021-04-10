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«Парма» — «Милан»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А

«Парма» — «Милан»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Парма» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Очень важная встреча для «Милана». Он сейчас нуждается в очках в каждом туре. Ещё пару месяцев назад подопечные Пиоли уверенно лидировали в чемпионате, однако сейчас «Интер» закрепился на лидерской позиции, опережая «Милан» на восемь очков.

При этом соперники, находящиеся ниже миланских команд, не дремлют и стремятся скинуть их с пьедестала. «Ювентус», если бы не начал в последнее время терять очки, давно бы мог опередить «Милан». Однако сейчас к команде Пиоли подобралась «Аталанта», которая отстаёт от неё всего на два очка.

Учитывая всю эту сложную ситуацию, «Милан», кажется, должен пытаться побеждать в каждой игре. Однако он чередует победы с ничьими и поражениями. Почти так же играет и «Парма», которая при этом располагается в зоне вылета. От команд, занимающих спасительные места, она уже сильно отстаёт.

Я верю в то, что «Милан» может обыграть «Парму». Соперник в этом матче не настолько силён. Но все же в моральном настрое миланцев я не уверен. Думаю, нас ждёт встреча с голами от обоих соперников. «Парма» в последнее время забивает почти в каждом матче, даже когда уступает или играет вничью.

Поэтому надёжнее будет поставить именно на голы. Моя ставка – обе команды забьют».

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