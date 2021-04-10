ЦСКА — СКА: прогноз Владимира Вуйтека на 5-й матч серии Кубка Гагарина — 2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на пятый матч серии Кубка Гагарина ЦСКА — СКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.99.

«В четвёртом матче противостояния победу одержал СКА со счётом 3:1 и сократил отставание в серии. Пятый матч пройдёт в Москве, и, по моему мнению, у ЦСКА есть хорошие шансы завершить эту серию на своём льду. Конечно, во всех матчах серии была упорная борьба, но ЦСКА умеет играть дома, мало пропускает на своём льду, что подтверждают победы с «сухим» счётом над СКА в первых двух матчах.



Казалось, что ЦСКА должен побеждать в четырёх матчах, но в прошлой игре очень здорово сыграл СКА, в принципе, как и в предыдущих матчах. Правда, питерским армейцам всегда немного не хватало для положительного результата. СКА не заслуживал проиграть серию 0-4, и всё-таки команда Валерия Брагина смогла выиграть один поединок.



Я бы не сказал, что ЦСКА, как и «Авангард» в своей серии, немного расслабился после того, как повел в счёте. Это финалы конференций, все команды примерно равны, поэтому здесь не бывает счёта 4-0 в чью-то пользу. Зачастую на таких стадиях бывает по 6-7 матчей в серии.



В двух матчах на площадке ЦСКА в этой серии СКА так и не сумел забросить ни одной шайбы, а сейчас я думаю, что всё-таки команда Брагина сможет отличиться. Правда, я не жду от СКА больше одной заброшенной шайбы, так как оборона и вратарь ЦСКА действуют очень надёжно в этом противостоянии.



ЦСКА выиграет, но сложно сказать, как он это сделает: в основное время или в овертайме. Я расцениваю шансы на овертайм как 40%. Конечно, лучше поставить на победу ЦСКА с учётом овертайма, но я рискну и поставлю на москвичей в основное время».