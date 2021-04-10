«Уфа» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Уфа» — «Ахмат» в 25-м туре РПЛ.

Ставка: «Уфа» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.51.

«25-й тур РПЛ. Начинаем с поездки в Башкортостан. В Уфе местный клуб на стадионе «Нефтяник» сыграет с «Ахматом». Команды играли на неделе в Кубке России. С большим трудом «Ахмат» одержал победу — 1:0. Хотя по игре у «Уфы» были моменты. Чистый выход один на один Жамалетдинов не реализовал, спорный «Ку-ку» пенальти не назначили в самой концовке. После той игры Андрей Талалаев пообещал, что больше молодых чеченских футболистов будет появляться у «Ахмата». Главная задача для «Ахмата» сейчас — это Кубок России. Разумеется, все мысли игроков будут исключительно об этом турнире.



Понятно, что «Ахмат» не бросит играть в чемпионате. Но у него ситуация такая, что вверх не подняться, вниз не опуститься. У «Уфы» больше мотивация, ей больше нужны очки. Можно чистую победу «Уфы» взять за 2.80. Но слишком это рискованно.



Мне кажется, снова получится упорный матч. Искусственное поле… И многое стоит на кону. Если «Ахмат» забьет первым, то «Уфе» придется забивать минимум два, чтобы выиграть. Это будет сложно. Штаб «Уфы» это все понимает. Команде надо терпеть, играть в свой футбол — выжать свой моментик и постараться одержать победу. Не получится забить… Тогда по очёчку придется собирать, чтобы избежать прямого вылета.



Мой прогноз — «Уфа» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.51. Можно пойти дальше и сыграть «Уфа» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча» за 1.82. Думаю, на этой неделе «Ахмат» уже одержал свою победу над «Уфой».