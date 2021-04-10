«Ростов» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 25-го тура РПЛ 10 апреля

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — «Рубин» в 25-м туре РПЛ.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Команды недалеко друг от друга в турнирной таблице. Мы знаем, что между «Ростовом» и «Рубином» очень тесные и дружеские отношения. В первом круге ростовчане выиграли на «Казань-Арене» — 2:0. Там у «Рубина» были большие проблемы с травмированными, с игроками, которые оказались на карантине из-за коронавируса.



Но сейчас «Рубин» в порядке: в последнем туре обыграли «Сочи» благодаря голу Кварацхелии. Он вообще в ударе. Нас ждёт матч индивидуальностей. «Ростов» очень понравился в игре со «Спартаком». Сумасшедшая поддержка болельщиков в Ростове-на-Дону была. 75% — разрешённая посещаемость домашних матчей «Ростова». Думаю, что «Рубин» сейчас, будучи практически без травмированных и дисквалифицированных, конечно, постарается реабилитироваться за поражение в первом круге. Только Зотов дисквалифицирован. Но «Ростов» так просто очки отдавать не собирается.



Хоть статистика и против этого варианта (редко команды друг другу забивают), думаю, можно попробовать сыграть «обе забьют». Мне нравится атака ростовчан, где есть активные и интересные шведы Альмквист и Гигович, есть Соу, уже хорошо адаптировавшийся к чемпионату и забивший три мяча, есть Полоз, Байрамян. Есть игроки, которые могут доставить неприятности «Рубину». Но и у казанцев есть своя атака, которая может что-то придумать. Жду хорошего футбола, результативного — с обменом забитыми мячами».