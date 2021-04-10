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«Штутгарт» — «Боруссия» Д: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

«Штутгарт» — «Боруссия» Д: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0
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Известный спортивный журналист, комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 28-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: «Боруссия» забьёт ровно два гола за 3.35.

«У «Штутгарта» и дортмундской «Боруссии» очень интересная история взаимоотношений в этом сезоне, потому что «Штутгарт» очень долгое время не выигрывал дома, а дортмундская «Боруссия» проиграла «Штутгарту» у себя дома 1:5. Совершенно невероятная история, потому что в последний раз «Боруссия» проигрывала «Штутгарту» дома в сезон, когда «Штутгарт» становился чемпионом, то есть 14 лет назад.

«Боруссия» не участвует в чемпионской гонке, но заскочить в четвёрку Лиги чемпионов ещё может, поэтому победа над «Штутгартом» очень нужна. «Штутгарт» дома играет хуже, чем в гостях, — это его отличительная особенность. «Боруссия» в гостях играет примерно так же, как дома с точки зрения результативности. Мне кажется, что два мяча дортмундцам вполне по силам. В такой ситуации я бы предпочёл рискнуть и взять ставку, что «Боруссия» забьёт ровно два гола.

Если даже в гостях против «Манчестер Сити» «Боруссия» умудрилась забить, то «Штутгарту» вполне может забить два. Я сначала хотел взять «обе забьют», но на эту ставку дают маленький коэффициент.

«Боруссия» забьёт ровно два гола за 3.35 – мой рискованный, приятный, снежный коэффициент».

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