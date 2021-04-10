«Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Барселона» в 30-м туре испанской Примеры сезона-2020/21.

Ставка: «Реал» не проиграет за 1.66.

«Честно говоря, всё больше хочется, чтобы «Реал» скорее вернулся на «Сантьяго Бернабеу», потому что в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Реала» против «Ливерпуля» на этом скромном стадионе на базе мадридцев было ощущение, как будто контрольный матч играют.

Напомню, что при равенстве очков в чемпионате Испании первый показатель – это матчи между собой. В первом круге «Реал» победил «Барселону» на «Камп Ноу» со счётом 3:1, поэтому «Реалу» важно не проиграть этот матч, чтобы в случае равенства очков иметь преимущество перед каталонским клубом.



«Барса» уже 19 матчей в чемпионате не проигрывает, «Реал» тоже давно не терпит поражений. Я впечатлён игрой «Реала» против «Ливерпуля». Команда выигрывает свои матчи за счет полузащиты и активной помощи Карима Бензема. Нет Рамоса и Варана – опять Начо и Милитао сыграют в центре обороны, чем может воспользоваться «Барселона».



Матч с точки зрения прогноза очень непростой. «Атлетико» в этом туре играет на выезде против «Бетиса», который в отличной форме, так что может потерять очки. Интрига в чемпионате Испании закрутилась. Я удивлён, что «Барселона» идет фаворитом в букмекерской линии. Понятно, что Месси лучший бомбардир, но это всё лирика. В матче «Реал» — «Барселона» всё пишется с чистого листа, пишется новая глава, здесь статистика предыдущих матчей роли не играет.



Что касается прогноза, то внутренний голос подсказывает мне, что «Реал» в этом матче не проиграет. Вряд ли получится результативная и атакующая игра, потому что слишком многое стоит на кону. Мой прогноз – «Реал» не проиграет за 1.66. Он хорошо готов, в центре полузащиты есть преимущество у «Реала». «Реал» знает, как играть такие большие матчи. У «Барселоны» команда моложе и не так сыграна, как нынешний «Реал», — «Реал» опытнее. Мой прогноз – «Реал» не проиграет».