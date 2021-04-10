«Реал» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры 10 апреля

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 30-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Барселона».

Ставка: тотал больше 1.5 гола во втором тайме за 1.82, обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча за 2.10.

«Надо учитывать огромные проблемы «Реала» в центре обороны. Мало того, что Рамос получил травму, так вдобавок Варан заболел коронавирусом. Придётся выставлять ту же пару центральных защитников, которая играла против «Ливерпуля» — Милитао и Начо. «Ливерпуль» не смог воспользоваться сполна этими проблемами. Допускаю, что это сделает «Барселона». Думаю, что она забьёт минимум один раз.



У «Барселоны» тоже есть проблемы в обороне. Непонятно, будет ли играть Пике. Тут уместно вспомнить первый матч «Барселоны» против «ПСЖ», когда Пике вышел недолеченным на поле и привёз столько голевых моментов у своих ворот, что лучше бы он не играл. Я боюсь, что история может повториться.



Мне кажется, здесь напрашивается ставка «обе забьют», но коэффициент очень низок. Я был очень удивлён, обнаружив, что «Барселона» в этом матче — фаворит по букмекерским котировкам. Учитывая то, насколько она отвратительно играла с «Вальядолидом», учитывая то, как «Реал» толково провёл предыдущее «класико» на «Камп Ноу», где выиграл 3:1, учитывая то, как добротно смотрится «Реал» в последнее время, думаю, что «Барселона» здесь переоценена. Мне в линии понравилась такая ставка — обе забьют при тотале меньше 4.5 мяча. Я запросто представляю счёт 1:1, 2:1 или 3:1 в пользу одной из команд или счёт 2:2. Сразу скажу, что не во всех букмекерских конторах есть такая ставка.



Если кто-то хочет от меня ставки, которая есть везде, то озвучу ещё одну ставку — тотал 2-го тайма больше 1.5. Вероятность голов в концовке здесь велика, потому что на поле всегда будет команда, которая вынуждена будет идти ва-банк, которую текущий счёт на табло не будет устраивать. Я повторю, что «Барселону» вполне устраивает ничья. Если счёт будет в пользу «Реала», то «Барселона» будет стремиться добыть ничью. Если счёт будет ничейный или в пользу «Барселоны», то «Реал» будет рваться вперёд».