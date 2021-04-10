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Джо Смит-младший — Максим Власов: прогноз Вадима Тихомирова на бой 11.04.2021

Джо Смит-младший — Максим Власов: прогноз Вадима Тихомирова на бой 11.04.2021
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Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Джо Смит-младший — Максим Власов.

Ставка: тотал больше 9.5 раунда за 1.87, победа Власова за 3.40.

«Судя по трём последним боям Смита, он боксирует не очень стабильно, и долгие паузы вместе с переносами боёв не улучшают этот показатель. Максим Власов находится в не лучшем состоянии, так как не выходил на ринг весь 2020 год, но до этого показывал себя боксёром, способным очень хорошо думать и работать над собой. Сам Максим говорил, что некоторые бои принимал из-за сложных семейных обстоятельств и финансовой нужды. И проигрывал эти поединки.

Есть стойкое ощущение, что разрыв между боксёрами не такой, каким он выглядит в коэффициентах, и Максим может зацепиться за победу в этом поединке, а если не за неё, то уж точно за ожесточённое сопротивление. Тотал больше 9.5 за 1.87. выглядит очень перспективной ставкой. Для любителей рисковать и болеть за Россию можно предложить победу Власова за 3.40. У Максима были отличные бои с Дуродолой и Рахимом Чахкиевым».

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