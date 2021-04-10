«Уфа» — «Ахмат»: прогноз Александра, Бубнова на матч 25-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 25-го тура чемпионата России «Уфа» — «Ахмат», который состоится 10 апреля в Уфе.



Ставка: победа «Ахмата» с нулевой форой за 2.17.



«Буквально на днях соперники встречались в Кубке России, там грозненцы победили благодаря голу во втором тайме. На своём поле уфимцам важно набирать очки. «Ахмат», с одной стороны, уже решил свои задачи в чемпионате, но с другой — набрал неплохую форму, прошёл в полуфинал Кубка и в данный момент выглядит сильнее соперника. Понятно, что очки хозяевам нужнее, но, на мой взгляд, шансы подопечных Андрея Талалаева тут даже выше. Тем более «Уфа» сменила тренера, а это не всегда идёт на пользу».