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«Уфа» — «Ахмат»: прогноз Александра, Бубнова на матч 25-го тура РПЛ

«Уфа» — «Ахмат»: прогноз Александра, Бубнова на матч 25-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 25-го тура чемпионата России «Уфа» — «Ахмат», который состоится 10 апреля в Уфе.

Ставка: победа «Ахмата» с нулевой форой за 2.17.

«Буквально на днях соперники встречались в Кубке России, там грозненцы победили благодаря голу во втором тайме. На своём поле уфимцам важно набирать очки. «Ахмат», с одной стороны, уже решил свои задачи в чемпионате, но с другой — набрал неплохую форму, прошёл в полуфинал Кубка и в данный момент выглядит сильнее соперника. Понятно, что очки хозяевам нужнее, но, на мой взгляд, шансы подопечных Андрея Талалаева тут даже выше. Тем более «Уфа» сменила тренера, а это не всегда идёт на пользу».

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