«Ростов» — «Рубин»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России 10 апреля

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 25-го тура чемпионата России «Ростов» — «Рубин», который состоится 10 апреля в Ростове-на-Дону.



Ставка: ничья за 3.15, обе команды забьют за 2.10.



«Самый интересный матч субботы, в котором сойдутся два прямых конкурента. Обе команды сохраняют шансы на еврокубки. Мне кажется, что тут найдёт коса на камень. «Ростов» неплохо смотрелся в матче со «Спартаком», но во второй тайме выдохся и уступил, а «Рубин» выиграл важный матч у «Сочи». И тем, и другим нужны три очка. Жду обоюдоострой игры, в которой не будет выявлен победитель. А вот обмен голами вполне вероятен, так что склоняюсь к счёту 1:1».