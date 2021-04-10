«Ростов» — «Рубин»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России 10 апреля
Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 25-го тура чемпионата России «Ростов» — «Рубин», который состоится 10 апреля в Ростове-на-Дону.
Ставка: ничья за 3.15, обе команды забьют за 2.10.
«Самый интересный матч субботы, в котором сойдутся два прямых конкурента. Обе команды сохраняют шансы на еврокубки. Мне кажется, что тут найдёт коса на камень. «Ростов» неплохо смотрелся в матче со «Спартаком», но во второй тайме выдохся и уступил, а «Рубин» выиграл важный матч у «Сочи». И тем, и другим нужны три очка. Жду обоюдоострой игры, в которой не будет выявлен победитель. А вот обмен голами вполне вероятен, так что склоняюсь к счёту 1:1».
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