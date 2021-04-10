«Реал» — «Барселона»: где будет трансляция, когда начало, какой телеканал покажет

10 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал РЕН ТВ

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех хозяев оценён экспертами в 3.00. А ставки на ничью принимаются за 3.85.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Ставки на пенальти принимаются за 2.90, на удаление — 3.50.