ЦСКА — СКА: где смотреть онлайн пятый матч, прямая трансляция, какой телеканал покажет

10 апреля состоится пятый матч полуфинала плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск.



Счёт в серии 3-1 в пользу москвичей. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ HD».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.95, а успех петербуржцев оценён в 3.74.



Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — СКА не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.39, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.52. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.94. Гол в первые десять минут идёт за 2.11.



На итоговую победу ЦСКА дают 1.55, успех СКА с учётом овертайма доступен за 2.50.