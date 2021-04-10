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«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: смотреть онлайн, где покажут матч АПЛ, прямая трансляция

«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: смотреть онлайн, где покажут матч АПЛ, прямая трансляция
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10 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Начало игры — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех гостей оценён экспертами в 5.90. А ставки на ничью принимаются за 4.45.

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.76, на пенальти — за 2.80, на удаление — за 5.00.

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